Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte stehlen zwei Multivan - Dritter Versuch gescheitert

Wolfsburg (ots)

Groß Twülpstedt, Sesbeke

04.08.2021, 21.00 Uhr bis 05.08.2021, 06.20 Uhr

Bahrdorf, Zu den Flachsrotten und Lockstedter Straße 04.08.2021, 17.00 Uhr bis 05.008.2021, 06.00 Uhr

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen entwendeten unbekannte Täter in Bahrdorf und Groß Twülpstedt zwei Multivan. Der dritte Versuch an einem Multivan in der Lockstedter Straße in Bahrdorf scheiterte. Es entstand ein Schaden von 86.000 Euro.

Am Donnerstagmorgen bemerkte ein 25-jähriger Monteur, dass sein Firmenfahrzeug entwendet worden war. Den weißen VW Multivan hatte er am Mittwoch auf dem Parkplatz einer Pension geparkt und ihn letztmalig gegen 21.00 Uhr gesehen.

Nahezu zeitgleich bemerkte die 34-jährige Besitzerin eines ebenfalls weißen VW Multivan, Panama-Edition, dass ihr Auto gestohlen worden war. Dieses hatte sie am Mittwoch vor dem Haus geparkt und um 24.00 Uhr noch gesehen.

Gegen 12.00 Uhr wollte der 26-jähriger Besitzer eines weißen VW Multivans sein Fahrzeug starten. Ihm fiel zunächst auf, dass es unverschlossen war. Im Fahrzeug entdeckte er, dass offensichtlich Manipulationen am Zündschloss vorgenommen worden waren. Der Besitzer hatte seinen Van am Mittwoch gegen 17.00 Uhr vor dem Haus geparkt. Ob die Täter gestört wurden oder der Diebstahl einfach missglückte ist derzeit unbekannt.

Durch die Nähe der Tatorte gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang aus. Die eigentliche Tatzeit dürfte zwischen Mittwochabend 21.00 Uhr und Donnerstagmorgen 06.00 Uhr gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zu Tätern und/oder dem Verbleib der Multivan geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/521-0 zu melden.

Nahezu zeitgleich wurde in Wolfsburg ebenfalls ein Multivan entwendet. Die Ermittlungen u.a. bezüglich etwaiger Tatzusammenhänge wurden durch die Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell