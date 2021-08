Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter stehlen Multivan - 50.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Anemonenweg

Mittwoch, 20.30 Uhr bis 05.08.2021, 08.00 Uhr

Unbekannte Täter entwedneten zwischen Mttwochabend und Donnerstagabend einen VW Multivan im Wert von 50.000 Euro von einem Parkplatz im Anemonenweg in Wolfsburg.

Am Donnerstagmorgen wurde der 36-jährige Besitzer des blauweißen Multivans "California Beach" von einem Nachbarn informiert, dass sein Fahrzeug weg ist. Dieses hatte er am Mittwoch gegen 20.30 Uhr auf einem Parkplatz im Anemonenweg abgestellt. Nahezu zeitgleich wurden in Bahrdorf und Groß Twülpsstedt ebenfalls zwei Multivan entwendet und ein weiterer wurde versucht zu stehlen. Die Ermittlungen u.a. bezüglich etwaiger Tatzusammenhänge wurden durch die Polizei aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum bemerkt haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell