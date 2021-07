Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: 47-Jähriger schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 47-Jähriger Mann ist am Samstagabend bei einer Auseinandersetzung in und vor einer Gaststätte in Großbottwar schwer verletzt wurden. Er war gegen 22:20 Uhr zunächst von einem 18-Jährige aufgefordert worden, ihm seinen Fahrzeugschlüssel für eine Spritztour auszuhändigen. Nachdem er dieser Aufforderung nicht nachgekommen war, versetzte ihm der 18-Jährige einen Faustschlag und beide gingen in der Folge vor die Tür. Dort kamen die20 und 23 Jahre alten Brüder des 18-Jährigen hinzu und schlugen und traten auf den 47-Jährigen ein. Das alkoholisierte Opfer verständigte erst von zu Hause aus die Polizei und wurde in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtigen müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell