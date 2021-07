Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Fensterscheiben am Bahnhof eingeworfen

Ludwigsburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag gegen 01:50 Uhr mit vorgefundenen Steinen die Fensterscheiben des Wartebereichs am Bahnhof in Hemmingen eingeworfen. Einer der Täter war komplett weiß gekleidet, der andere trug eine dunkle Trainingshose und eine dunkle Trainingsjacke mit roten Streifen. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150/383753-0, bittet um sachdienliche Hinweise.

