Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hohe Geschwindigkeitsüberschreitung in 17235 Neustrelitz festgestellt

PHR Neustrelitz (ots)

Am 12.06.2021, in der Zeit von 19:35 - 20:45 Uhr, haben Beamte des Polizeihauptreviers Neustrelitz im Bereich Strelitzer Chaussee in Höhe des Kreisverkehrs Kühlhausberg in Neustrelitz eine Verkehrskontrolle mittels Lasergeschwindigkeitsmessgerät durchgeführt. Es wurden 10 Verkehrsverstöße festgestellt. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung erreichte ein Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Mecklenburg-Strelitz mit gemessenen 126 km/h bei erlaubten 50 km/h. Der Fahrer muss nun mit einer Geldstrafe von 680 Euro, 2 Punkten und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell