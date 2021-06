Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drei leichtverletzte Personen bei einem Auffahrunfall auf der L 19

Bad Sülze (LK VR) (ots)

Am Samstag, den 12.06.2021 gegen 12.40 Uhr, kam es auf der L 19 Höhe Bad Sülze zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Die 30-jährige Opel-Fahrerin wollte aus Kneese kommend nach links in die Ortslage Bad Sülze abbiegen und musste hierfür verkehrsbedingt halten. Der hinter ihr fahrende 33-jährige Opel-Fahrer übersah das haltende Fahrzeug, in welchem sich vier Personen, darunter zwei Kinder, befanden. Trotz eines Ausweichmanövers und einer Gefahrenbremsung kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Bei dem Auffahrunfall wurden drei Fahrzeuginsassen des verkehrsbedingt haltenden Opels leicht verletzt. Diese konnten durch den Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen vor Ort ambulant behandelt werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro. Alle beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Tel.: 0395/ 5582 2223

Fax: 0395/ 55825 20226 E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell