Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebestour in einer Sporthalle - eine Tatverdächtige nach Flucht gestellt, LK VG

PHR Greifswald (ots)

Am 11.06.2021 gegen 15:51 Uhr ging über den Notruf 110 bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Meldung über eine Diebstahlshandlung in der Sporthalle in der Universitäts-und Hansestadt Greifswald, Trelleborger Weg ein. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des PHR Greifswald am Tatort, wurde bekannt, dass eine weibliche Person mehrere Gegenstände aus einem Umkleideraum entwendet hatte. Ein Zeuge konnte noch während der Befragung der Geschädigten mitteilen, dass eine Tatverdächtige in unbekannte Richtung auf der Flucht sei. Ein Geschädigter ortete zudem sein gestohlenes Handy und konnte den ungefähren Standort angeben. Die eingesetzten Beamten nahmen den Zeugen mit an Bord ihres Funkstreifenwagens und begaben sich in Richtung der Ortung des einen Handy-Gerätes. Während der Suche im Strandbad Eldena und Befragungen von Badegästen, konnte eine Tatverdächtige gestellt werden. Es handelt sich um eine 19-jährige Greifswalderin. Bei der Durchsuchung ihres mitgeführten Rucksacks wurde das komplette Diebesgut aufgefunden. Bei dem Diebesgut handelte es sich um drei Smartphone, ein MacBook, ein Sportbeutel ohne Inhalt, sowie 125 Euro an Bargeld. Der Gesamtwert beläuft sich auf ca. 4200,-Euro.Während der Durchsuchungsmaßnahme räumte die Jugendliche die Tat ein. Nach weiteren Ermittlungen zum Tathergang war festzustellen, dass der Umkleide-raum während des Sportunterrichts nicht verschlossen war. So konnte die zunächst unbekannte Tatverdächtige Frau ungehindert den Umkleideraum betreten und die Gegenstände entwenden. Die aufgefundenen Gegenstände wurden anschließend an die Geschädigten im Alter zwischen 16 und 18 Jahren wieder ausgehändigt. Die Beteiligten des Sach-verhaltes sind deutsche Staatsbürger. Die Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen wegen Diebstahls übernehmen. Die Polizei rät, zu Sport und Spiel möglichst wenig Geld und sonst keine Wertsachen mitzunehmen. Die Wertsachen, die unumgänglich dabei sein müssen, sollten nicht in den Umkleidekabinen bzw. in unverschlossenen Räumen zurückgelassen werden. Vielmehr sollten sie unter ständiger Aufsicht sein. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

