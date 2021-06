Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schneller Fahndungserfolg der Polizei nach räuberischen Diebstahl im REWE-Markt Stralsund

Stralsund (ots)

Ein bis zu diesem Zeitpunkt unbekannter junger Mann beging am 10.06.2021, 21.30 Uhr einen Ladendiebstahl in einem REWE-Markt in Stralsund. Als er an der Kasse durch Personal und einen Wachmann angesprochen wurde, stellte er sich als Polizeibeamter vor, drohte mit einem Messer und verließ den Markt. Durch Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes Stralsund gelang es, die Identität des 30-jährigen Tatverdächtigen zu klären. Nach zielgerichteten Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung von Kräften des Polizeihauptreviers Stralsund, der Bundespolizei und des KDD erfolgte die Festnahme auf dem Stralsunder Bahnhof. Es wird ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Amtsanmaßung und Verstoß gegen das Waffengesetz geführt. Am Vormittag des 11.06.2021 soll der herausragende Intensivtäter einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen

PHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell