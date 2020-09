Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Zwei Männer brechen Gaststätte auf

Heute Morgen (23.09.2020, 03.20 Uhr) haben zwei unbekannte Männer mit Kapuzenpulli die Tür einer Gaststätte in der Bahnhofstraße aufgebrochen und aus der Kasse Bargeld entwendet. Zudem wurde ein Spielautomat angegangen. Die Täter flüchteten um die Ecke, wo sie anschließend in einem Fahrzeug unerkannt davonfuhren. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

