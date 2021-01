Polizei Paderborn

POL-PB: Folgemeldung - Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus

Paderborn (ots)

(mb) Nach dem Brand in einem Wohnhaus am Österreicher Weg hat die Polizei nach Abschluss der Ermittlungen die betroffene Wohnung wieder freigegeben. Die Kripo geht von einem technischen Defekt aus, der das Feuer am Vormittag ausgelöst hat. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4823209

