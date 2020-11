Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Ohne Fahrerlaubnis und mit Drogen am Steuer

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Für einen 48-jährigen Bergisch Gladbacher endete die Spritztour in seinem Mercedes am Dienstag (17.11.) um 13:30 Uhr auf der Immanuel-Kant-Straße: Er fuhr ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss.

Beamte stoppten den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der 48-Jährige konnte im Zuge der Kontrolle zwar seinen Pass, nicht jedoch seinen Führerschein vorweisen. Dieser - so die Aussage des Bergisch Gladbachers - würde sich in seiner Wohnung befinden. Gemeinsam mit dem Beschuldigten wurde die Wohnung aufgesucht; vor Ort stellten die Beamten fest, dass dem Bergisch Gladbacher vor vier Jahren aufgrund von Drogen am Steuer die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Doch damit nicht genug: Der 48-Jährige wies außerdem deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätige den Verdacht, der Test verlief positiv auf Kokain.

Dem 48-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und das Führen von Kraftfahrzeugen ausdrücklich untersagt.(ma)

