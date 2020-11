Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Versuchter Einbruch in Lagerraum

LeichlingenLeichlingen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Montag (16.11.), 12 Uhr, bis Dienstag (17.11.), 11:45 Uhr, versucht in einen Lagerraum im Further Weg einzudringen.

Der Sachschaden an einer Stahltür, an der die Täter mehrfach hebelten, wird auf 500 Euro geschätzt. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Objekt.

Wenn Sie Hinweise zu dieser Tat geben können, wenden Sie sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle, PHK Tholl

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell