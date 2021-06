Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Fahrzeuges auf der L 296

Stralsund (LK VR) (ots)

Am 12.06.2021 gegen 12.25 Uhr kam es auf der L 296 zwischen Altefähr und Stralsund zu einem Brand, bei welchem ein Fahrzeug vollständig ausbrannte.

Der 56- jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Mazda befuhr die L 296 in Fahrtrichtung Stralsund. Plötzlich bemerkte der Fahrzeugführer eine technische Veränderung seines PKW. In weiterer Folge leuchtete die Motorleuchte seines Fahrzeugs auf und wenige Sekunden später ging das Fahrzeug in Flammen auf. Der Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus seinem PKW begeben, verletzte sich jedoch bei dem Versuch, etwas aus seinem Kofferraum zu holen. Dabei erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen, die zunächst durch Rettungskräfte vor Ort behandelt wurden. Anschließend wurde der Geschädigte mit einem Rettungswagen in das Helios Hanse Klinikum Stralsund verlegt.

Die Feuerwehr Rügen war vor Ort im Einsatz. Dennoch brannte das Fahrzeug, nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defektes, vollständig aus. Durch die eingesetzten PVB konnten keine Anhaltspunkte für mögliche Straftaten festgestellt werden. In der Zeit des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr wurde der "alte Rügendamm" vollständig gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

