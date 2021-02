Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal: B9- Polizeistreife zieht gefährlichen LKW aus dem Verkehr

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Vormittag des 09.02.2021, gegen 11:30 Uhr, wird eine Polizeistreife aus Frankenthal zufällig auf einen LKW auf der B9, Worms in Fahrtrichtung Ludwigshafen, aufmerksam, von dessen Heck starker Rauch aufstieg. Nachdem der LKW einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde konnte festgestellt werden, dass der Rauch von den hinteren Bremsen des LKW stammt. Ein sofort hinzugezogener Sachverständiger stellte daraufhin fest, dass die Bremsanlagen beider hinterer Achsen eine Temperatur von über 150 Grad aufwiesen. Dies könne in kürzester Zeit zur Entzündung der Reifen führen. Der LKW wurde durch die Polizeistreife mit langsamer Geschwindigkeit zur nächstgelegenen Werkstatt eskortiert. Die Weiterfahrt wurde bis zur zweifelsfreien Behebung des technischen Problems untersagt. In er Werkstatt konnte festgestellt werden, dass die Bremsanlage komplett blockiert sei und eine Weiterfahrt unter keinen Umständen mehr möglich sei. Der Fahrer des LKW, hatte die heikle Situation scheinbar selbst nicht erkannt. Glücklicherweise befanden sich die wachsamen Beamten zur Richtigen Zeit am Richtigen Ort um das gefährliche Fahrzeug rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell