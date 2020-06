Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Schortens - eine verletzte Person, sonst blieb es beim Sachschaden

Schortens (ots)

Am Mittwochvormittag, 03.06.2020, kam es gegen 11:45 Uhr an der Kreuzung Anne-Frank-Straße, Ecke Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Fahrradfahrerin. Ein 70-jähriger Fahrer eines Pkw Audi befuhr die Anne-Frank-Straße und beabsichtigte nach rechts auf die Bahnhofstraße in Richtung Schortens abzubiegen. Dabei übersah er eine 35-jährige vorfahrtberechtigte Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, außerdem entstand Sachschaden. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16:10 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Jadestraße. Ein 62-jähriger Fahrer einer Zugmaschine mit Sattelauflieger versuchte rückwärts auf dem Gelände des Supermarktes in eine Parkbucht zu fahren und übersah dabei einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw Citroen. Zum Unfallzeitpunkt saß eine 19-jährige Frau in dem Pkw. Diese wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt, so dass es beim Sachschaden blieb.

