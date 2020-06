Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Polizei sucht einen Unfallzeugen, der am Fahrzeug einen Zettel hinterließ

Schortens (ots)

Am Mittwoch, 03.06.2020 wurde in den Vormittagsstunden ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Elsa-Brändström-Straße abgestellter mintgrüner Fiat 500 angefahren und im hinteren, rechten Bereich beschädigt. Der Pkw war in der Zeit von 10:55 - 13:15 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt, muss daher in dieser zeit beschädigt worden sein. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall wurde offensichtlich von einer Zeugin bzw. einem Zeugen beobachtet, da an dem geschädigten Fahrzeug eine Notiz hinterlassen wurde. Diese Person sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461/918790 in Verbindung zu setzen.

