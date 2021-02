Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Mehrere Unfälle wegen winterlicher Glätte

Schifferstadt (ots)

Mit Beginn des Feierabendverkehrs häuften sich am Montag glättebedingte Unfälle im Bereich der Polizeiinspektion Schifferstadt. Bis in den Abend hinein nahmen die Beamten elf Unfälle auf. Bei den meisten davon handelte es sich um Auffahrunfälle, wenn ein Fahrzeug beispielswiese an einem Kreisverkehr anhalten musste und der nachfolgende Pkw wegen der glatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam. Zum Glück gab es nur in einem Fall eine leichtverletzte Person zu beklagen, die nach dem Aufprall Schmerzen im Nacken verspürte. Die Polizei möchte allerdings darauf hinweisen, dass nicht die glatte Fahrbahn allein schuld an den Unfällen ist. Es sind auch die Autofahrer, die ihre Geschwindigkeit oder den Abstand zum Vorausfahrenden nicht den Straßen- und Witterungsverhältnissen anpassen. Die Polizei appelliert daher an die Fahrzeugführer, ihre Fahrweise an die jeweils örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Das kann auch bedeuten, dass man langsamer fahren muss, als es die zulässige Höchstgeschwindigkeit zuließe. Fahrzeuge, die über keine entsprechende Winterbereifung verfügen, haben auf der Straße nichts verloren.

