POL-PDLU: Frankenthal: Kontrollstelle der Polizei

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Abend des 08.02.201, zwischen 20:15 Uhr und 21:40 Uhr, richtete die Frankenthaler Polizei eine Kontrollstelle in der Benderstraße in 67227 Frankenthal ein. Bei insgesamt 40 kontrollierten Fahrzeugen wurden 17 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Neben mangelnder Beleuchtung und fehlender Sicherheitsausrüstung sowie nicht mitgeführter Dokumente, wurde auch der Ablauf einer HU-Frist festgestellt. Besonders negativ fielen zwei Verkehrsteilnehmer auf, welche trotz der winterlichen Verhältnisse keine geeignete Bereifung auf ihrem Fahrzeug vorweisen konnten. Wer bei Wetterverhältnissen wie Schnee, Eis, Glätte oder Matsch im Winter mit falscher Bereifung auf seinem Fahrzeug unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld von 60EUR und einem Punkt rechnen. Bei einer hinzukommenden Gefährdung beläuft sich das Bußgeld auf eine Höhe von 100EUR und einem Punkt. Um sicher ans Ziel zu kommen, rät die Polizei Frankenthal:

-Befreien Sie vor Fahrtantritt ihr Fahrzeug komplett von Schnee und Eis

-Warten Sie mit dem Umrüsten auf Winterreifen keinesfalls bis zum ersten Schnee, sondern wechseln Sie immer rechtzeitig

-Achten Sie auf einen einwandfreien technischen Zustand ihres Fahrzeugs, insbesondere der Beleuchtung und Frostschutz in der Scheibenwaschanlage

-Passen Sie stets ihre Geschwindigkeit den herrschenden Straßen- und Sichtverhältnissen an

Wir wollen, dass Sie sicher ankommen - Ihre Polizei Frankenthal.

