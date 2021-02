Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobehnheim-Roxheim: Verkehrsunfallflucht- Leitplanken auf Baustelle der B9 umgefahren - Zeugen gesucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurden am Montag, den 08.02.2021, gegen 18:15 Uhr, mehrere Leitbaken im Baustellenbereich der B9, von Worms kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Abfahrten Rheinufer 2 und Rheinufer 1, umgefahren. Möglicherweise verlor der Unfallverursacher, aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit mehreren Leitplanken, welche durch den Zusammenstoß auf der Fahrbahn verteilt wurden. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallverursacher ohne zuvor seinen entstandenen Pflichten nachzukommen und den Unfall polizeilich zu melden. Durch den Unfall wurden zwei Leitplanken im Gesamtwert von ca. 200EUR beschädigt. Wie hoch der Schaden an dem Unfallfahrzeug ist, ist derzeit nicht genau abschätzbar. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

