Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Supermarkt

RülzheimRülzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten am führen Donnerstagmorgen gegen 02.30 Uhr die Seitentür eines Supermarkts in der Germersheimer Straße in Rülzheim auf. Im Verkaufsraum gingen die Täter gezielt die Zigarettenauslage im Kassenbereich an und entwendeten eine große Anzahl an Tabakprodukten. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest, dürfte jedoch im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden

