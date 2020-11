Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Münzautomaten aufgebrochen

Germersheim/BellheimGermersheim/Bellheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden mehrere Münzautomaten an gleich zwei Waschanlagen aufgebrochen. An der Waschstation in der Straße "In der Kranenbleis" in Germersheim kam es dadurch zu einem Sachschaden von ca. 5000 Euro. Entwendet wurde nichts. Auch an einer Waschanlage in Bellheim (In der Fellach) wurden mehrere Automaten beschädigt. Das Diebesgut beträgt hier ca. 20 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

POK Dobberstein

Telefon: 07274/958-110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



