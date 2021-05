Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck; Brand in Teeküche der Freilichtbühne

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 15.05.2021, gegen 11:00 Uhr, rückte die Feuerwehr Billerbeck zur dortigen Freilichtbühne aus. Hier war es im Gebäude zu einem Brand in der Teeküche gekommen. Der Brand wurde umgehend gelöscht. Dennoch erlitten 4 Personen, die sich im Gebäude befanden, eine Rauchvergiftung und mussten ärztlich behandelt werden. Die Teeküche wurde durch den Brand zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

