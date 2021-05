Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld Goxel; Diebstahl aus SB-Hofladen

Coesfeld (ots)

Am Nachmittag des 14.05.2021, zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr, wurde in einem SB-Hofladen, in der Ortslage Goxel, eine Geldkassette aufgebrochen und das Bargeld hieraus entwendet. Die Geldkassette war fest in einer Selbstbedienungsverkaufsstelle des dort befindlichen Hofladens angebracht.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541-140

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell