POL-COE: Dülmen, Wierlings Busch/Einbrecher scheitern - Zeugen gesucht

Durch Aufbrucharbeiten an einer Außenfassade versuchten Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch (12.5.) 18 Uhr bis Freitag 10.00 Uhr in ein Firmengebäude am Wirlings Busch einzubrechen. Dieser Versuch misslang und sie gelangten nicht in das Innere der Lagerhalle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

