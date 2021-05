Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Höltingsweg/Flüchtiger Autofahrer nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei Coesfeld die Fahrerin oder den Fahrer eines blauen Skoda Octavia oder Superb. Ein 21-jähriger Coesfelder befuhr mit seinem Auto die Coesfelder Straße. Im Kreuzungsbereich Lindenstraße/Hötingsweg beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierzu fuhr er an mehreren Fahrzeugen vorbei, die an einer Ampel warteten. Plötzlich scherte ein wartendes Auto nach links aus und es kam zum Zusammenstoß. Der Skoda verleiß die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Angaben zu einer Fahrerin oder einem Fahrer können nicht gemacht werden. Das Auto müsste an der Fahrerseite beschädigt sein. Der oder die Fahrer(-in), sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell