Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 250 Rundballen angezündet

53947 Nettersheim- Tondorf (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache brannten Donnerstagabend (18.10 Uhr) in der Gemarkung "Am Donnerbösch" die unter einer Plane gelagerten Ballen. Da sich die Miete in unmittelbarer Nähe zu einem Waldstück befand, war ein kontrolliertes Abbrennen lassen der Ballen nicht möglich. Dadurch dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr bis in den heutigen Tag hinein. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell