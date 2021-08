Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Taschendiebe erbeuten Portemonnaie - Geld am Automaten abgehoben

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Emmerstedter Straße

05.08.2021, 08.30 Uhr

Donnerstagmorgen wurde einer 66-jährigen Frau beim Einkaufen in einem Geschäft in der Emmerstedter Straße das Portemonnaie gestohlen. Die Rentnerin ließ ihre EC-Karte sperren. Eine Überprüfung ihres Kontostandes ergab jedoch, dass die Täter bereits sechs widerrechtliche Abbuchungen getätigt und einen vierstelligen Betrag erbeutet hatten.

Am Donnerstagmorgen ging die Rentnerin mit ihrem Mann einkaufen. Ihre Handtasche stellte sie dabei in ihren Einkaufswagen. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie aus der Handtasche geklaut worden war. Unglücklicherweise befand sich die PIN-Nummer ebenfalls in der Geldbörse. Die 66-Jährige ging mit ihrem Mann zu ihrer Bank, um die EC-Karte sperren zulassen. Dort musste sie feststellen, dass es in der kurzen Zwischenzeit den unbekannten Tätern gelungen war, sechs Abbuchungen von ihrem Konto vorzunehmen. Der Rentnerin war in der Nähe ihres Einkaufswagens ein etwa 45 Jahre alter, 1,70 m großer Mann mit einer kräftigen Statur aufgefallen. Der südeuropäisch aussehende Unbekannte trug eine kurze blaue Hose und ein weißes T-Shirt. Bei dem Mann könnte es sich um einen Zeugen oder den Täter handeln.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass Handtaschen beim Einkaufen nicht unbeaufsichtigt bleiben sollten. Am sinnvollsten ist es, diese möglichst dicht am Körper zu tragen. In keinen Fall sollte die PIN zusammen mit der EC-Karte im Portemonnaie bzw. der Handtasche aufbewahrt werden.

