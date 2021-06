Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Unfall in Steinbruch

Stolberg/Rhld. (ots)

Am heutigen Montag (31.05.2021) zog sich ein Jugendlicher schwere Verletzungen bei einem Kletterunfall zu. Gegen 17:00 Uhr suchte der 15jährige mit Freunden einen stillgelegten Steinbruch an der Nideggener Straße in Schevenhütte auf. Während seine Begleiter sich auf dem Gelände umsahen, stieg der Junge auf das Dach einer ehemaligen Werkshalle. Das marode Material gab jedoch unter seinem Gewicht nach und er stürzte aus einer Höhe von etwa sechs Metern zu Boden. Zeugen informierten daraufhin Rettungsdienste und die Polizei. Der aus Eschweiler stammende Jugendliche erlitt lebensgefährlichen Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. (And.)

