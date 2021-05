Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung

Aachen (ots)

In der vergangenen Nacht (31.05.2021) gegen 3 Uhr haben bislang unbekannte Täter ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße gelegt. In der Waschküche des Gebäudes zündeten sie Polster für Gartenmöbel an, die auf einer Holztruhe lagen. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, so dass nur geringer Sachschaden entstand. Eine Person wurde durch das Rauchgas dennoch leicht verletzt und mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter abgeben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell