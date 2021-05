Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen in der Eifel

Eifelregion (ots)

Auch am vergangenen Sonntag (30.05.2021) kontrollierte der Aachener Verkehrsdienst wieder in der Eifel. Durch die Radarmessstelle auf der Jägerhausstraße in Lammersdorf fuhren 370 Fahrzeuge. Nur 12, davon drei Motorradfahrer, überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und mussten an Ort und Stelle ein Verwarnungsgeld bezahlen.

Auf der B266, zwischen Kesternich und Einruhr, wurde ebenfalls kontrolliert. Insgesamt wurden dort 436 Fahrzeuge gemessen. Hier überschritten 14 Fahrzeugführer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Gegen zwei Motorradfahrer leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein; zwölf Fahrzeugführer, davon sieben Motorradfahrer, kamen mit einem Verwarnungsgeld davon.

Bei der Überwachung des Streckenverbots für Motorräder auf der L128 zwischen Woffelsbach und Steckenborn mussten 23 Motorradfahrer ein Verwarnungsgeld bezahlen. (fp)

