Polizei Aachen

POL-AC: Motorradfahrer schwer verletzt

Aachen (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Venwegener Straße in Kornelimünster zu. Der 39jährige Mann aus Stolberg fuhr am heutigen Sonntag (30.05.2021) gegen 12:30 Uhr mit seinem Zweirad in Richtung Venwegen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Gefährt, kollidierte mit einer Leitplanke und wurde dann in eine angrenzende Wiese geschleudert. Dort blieb er schwerverletzt liegen. In Begleitung eines Notarztes musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht. Die Polizei stellte das Motorrad zur technischen Begutachtung sicher. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle erfolgten Regelungsmaßnahmen, so dass größere Verkehrsstörungen ausblieben. (And.)

