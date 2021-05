Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Pkw zerkratzt

Aachen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (30.05.2021) insgesamt 12 geparkte Autos an der Lütticher Straße zerkratzt und damit einen erheblichen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Ein Fahrzeugbesitzer hatte am Sonntag die Beschädigungen an seinem Fahrzeug festgestellt und die Polizei gerufen. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter abgeben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-33201 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

