Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebstahl eines Kühlanhängers in Ferdinandshof

FerdinandshofFerdinandshof (ots)

In der Zeit vom 23.12.2020, 16:00 Uhr bis 28.12.2020, 12:00 Uhr wurde von einem Betriebsgelände in der Pasewalker Straße in Ferdinandshof ein Anhänger gestohlen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände, entfernten die Sicherung des Kühlanhängers und entwendeten diesen anschließend. Der entstandene Schaden wird auf 6.500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden nun von der Kriminalpolizei geführt.

Hinweise der Bevölkerung nimmt das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.

