Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall mit drei Pkw - Drei Personen leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Breslauer Straße

05.08.2021, 18.18 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Breslauer Straße zwischen einem Golf, einem BMW und einem Polo wurden drei Personen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Am frühen Abend war der 28-jährige Golf-Fahrer von der Mecklenburger Straße kommend auf der Breslauer Straße in Richtung Grauhorststraße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer mit seinem gleichaltrigen Beifahrer. Ein 21-Jähriger Polo-Fahrer war ebenfalls in die Richtung unterwegs. An einer Ampel mussten die Pkw halten, was dem Golf und dem BMW auch gelang. Nach bisherigen Ermittlungen bemerkte der Polo-Fahrer dies zu spät und fuhr auf den BMW auf, der wiederum auf den Golf geschoben wurde. Der Golf-Fahrer sowie die beiden 18-jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie mussten aber nicht an der Unfallstelle behandelt werden.

