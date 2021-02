Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Mehrere Rädersätze gestohlen

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Unbekannte Diebe bockten am Sonntag zwischen 03.30 Uhr und 09.00 Uhr mehrere Fahrzeuge eines Autohändlers an der Straße Am Jostenhof auf.

Die Diebe stahlen an mindestens fünf Autos jeweils alle vier Räder.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

