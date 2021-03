Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mülltonne beim Rangieren beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Preußisch Oldendorf (ots)

Vermutlich beim Rangieren ist ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz an der Rückseite des Hauses Mindener Straße 17 in Preußisch Oldendorf gegen einen Müllbehälter gestoßen. Laut den Angaben des Anzeigenerstatters ereignete sich der Vorfall in der Zeit zwischen Montag, 22. März, 17.45 Uhr und Dienstagmorgen 6.30 Uhr. Die Beamten des Verkehrskommissariats in Lübbecke bitten um Zeugenhinweise zum Verursacher unter Telefon (05741) 2770.

