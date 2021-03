Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tempokontrolle: Polizei registriert 101 Verstöße

Hüllhorst (ots)

Die Polizei hat 101 Geschwindigkeitsverstöße bei einer Kontrolle auf der B 239 in Hüllhorst-Oberbauerschaft festgestellt. Zudem geriet ein Rollerfahrer in Tengern ins Visier einer Polizeistreife.

Ein offenbar junger Kia-Fahrer fiel bei den Messungen der Beamten des Verkehrsdienstes besonders negativ auf. Statt der vorgeschriebenen 50 km/h war er mit Tempo 95 und damit annähernd doppelt so schnell als erlaubt in der Ortsdurchfahrt in Richtung Herford unterwegs. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Insgesamt registrierten die Beamten im Laufe der mehrstündigen Aktion in Oberbauerschaft zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 91 Verwarnungsgelder.

Weiterhin fiel einer Streifenwagenbesatzung zur Mittagszeit in Tengern auf der Tengerner Straße in Höhe der Einmündung "Zur Brede" ein jugendlicher Rollerfahrer auf. Bei einer anschließenden Kontrolle legte der 17-Jährige den Polizisten eine Prüfbescheinigung vor. Da sich aber im Zuge der weiteren Überprüfung ergab, dass der Roller mutmaßlich schneller als 25 km/h fährt, kommt auf den Hüllhorster nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell