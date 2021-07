Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bahlingen: Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntag (25.07.) und Montag (26.07.) wurden in der Straße "Unter Gereuth" zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, in Verbindung zu setzen.

