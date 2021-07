Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: gegen geparktes Auto gefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine Pkw-Fahrerin stellte am Freitag, 23.07.2021, gegen 18.00 Uhr, ihren grauen Seat Leon auf dem Friedhofsparkplatz in der Bergstraße ab. Am Sonntag, 25.07.2021, gegen 19.00 Uhr stellte sie dann hinten links einen größeren Unfallschaden an ihrem Seat Leon fest. Es liegt die Vermutung nahe, dass ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw der Frau gefahren ist. Der Sachschaden an dem Seat beträgt etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können.

