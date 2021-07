Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall zwischen zwei Radfahrern - eine Verletzte - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Eine 56-jährige Radfahrerin befuhr am Freitag, 23.07.2021, gegen 13.06 Uhr, den Fuß- und Radweg in der Alte Straße von Friedlingen kommend in Richtung Märkt. Verbotenerweise kam ihr auf dem Fuß- und Radweg ein Radfahrer entgegen. Um eine Kollision zu verhindern musste sie nach rechts ausweichen, stieß mit dem rechten Vorderrad gegen die Gehwegbegrenzung und stürzte. Der Radfahrer fuhr weiter, obwohl er von einem Zeugen aufgefordert wurde stehen zu bleiben. Die 56-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 9800-0, sucht Zeugen, welche Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen können. Der gesuchte Radfahrer soll etwa 30 Jahre alt, schlank und etwa 190 Zentimeter groß sein. Er hatte wohl dunkle Haare.

