POL-FR: Breisach - Beifahrer mit Drogen im Gepäck

Breisach - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten Beamte des Polizeireviers Breisach am Freitagabend gegen 18:30 Uhr in der Bahnhofstraße beim Beifahrer Drogen auffinden. Es handelte sich hierbei um einige Gramm Marihuana, sowie Ecstasy. Außerdem hatte der 23jährige in einem Rucksack ein sogenanntes Einhandmesser dabei. Es handelt sich hierbei um einen nach dem Waffengesetz verbotenen Gegenstand. Nun wird eine Strafanzeige wegen Besitzes von Betäubungsmittel und Verstoßes gegen das Waffengesetz bei der Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt. Der Fahrer des Fahrzeuges war übrigens nicht zu beanstanden.

