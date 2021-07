Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen/ Waldkirch: Rot ist Rot

Freiburg (ots)

Ausgerechnet vor den Augen einer Polizeistreife missachteten zwei Verkehrsteilnehmer am vergangenen Freitag unabhängig voneinander, wie es derzeit aussieht sogar vorsätzlich, das Rotlicht einer Ampel. Am Freitagmittag war ein Rennradfahrer auf der Freiburger Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Fast direkt hinter ihm fuhr ein Streifenwagen. Als die Fußgängerbedarfsampel für Schüler an der Kastelberghalle Rot zeigte, blickte sich der Radfahrer kurz um, fuhr aber dennoch bei Rot weiter. Nur einige Meter davon entfernt war später in gleicher Richtung ein Autofahrer auf der Freiburger Straße ebenfalls stadteinwärts unterwegs. Ein Polizeiauto stand bei Rot an der Ampel des Querverkehrs. Als der Autofahrer ebenfalls Rot auf dem Durchgangsverkehr der Freiburger Straße erhielt, entschied er sich wohl spontan, rechts abzubiegen und in der Erwin-Sick-Straße über die Sperrfläche hinweg gleich wieder nach links über die dort Grün zeigende Ampel zu fahren, um dann schlussendlich wieder nach rechts in seine ursprüngliche Richtung weiterfahren zu können. Dieses sogenannte Umfahren des Rotlichts, welches zwangsläufig mit anderen Verkehrsverstößen verbunden ist (Überfahren der durchgezogenen Linie), wird ebenfalls als Rotlichtverstoß eingestuft und birgt wegen der für andere Verkehrsteilnehmer plötzlichen Manöver ganz enorme Gefahren. Sowohl der Autofahrer, als auch der Rennradfahrer sehen nun einem Bußgeldbescheid mit empfindlicher Bußgeldandrohung entgegen.

WKI/rb

