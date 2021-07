Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: zwei Fahrraddiebe geschnappt - Polizei sucht Besitzer der Fahrräder

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.07.2021, gegen 01.00 Uhr, konnte die Polizei im Läublinpark zwei Jugendliche feststellen, welche gerade im Begriff waren ein Faltschloss an einem verschlossenen Mountainbike, Marke Rockrider, Farbe Schwarz, zu knacken. Mit dabei hatten sie ein weiteres silbernes Mountainbike, der Marke Marin. Dieses Mountainbike wollen die beiden Jugendliche unverschlossen an der Realschule in der Egerstraße gefunden und mitgenommen haben. Die Polizei sucht nun die Besitzer der beiden Mountainbikes. Diese mögen sich bitte beim Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, melden.

