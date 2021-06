PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Diebstahl von E-Bike +++ Unfall unter Alkoholeinfluss +++

Limburg (ots)

Diebstahl von E-Bike

Ort: 65549 Limburg, Brückengasse

Zeit: Freitag, 18.06.2021, 20:00 Uhr - Samstag, 19.06.2021, 10:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein hochwertiges Herrenfahrrad / E-Bike der Marke Riese&Müller, Model: Charge, von einem Heckfahrradträger gestohlen. Das Herrenfahrrad hat einen tiefen Einstieg und weißen Rahmen. Der 65-jährige Eigentümer verbrachte die Nacht in einem Hotel, während sein Pkw im frei zugänglichen Hof des Hotels parkte. Am Pkw war der Heckfahrradträger montiert. Auf diesem war das E-Bike des 65-jährigen verschlossen befestigt. Durch unbekannte Täter wurde das Schloss beschädigt und das E-Bike gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ort: 65549 Limburg, Werner-Senger-Straße Zeit: Samstag, 19.06.2021, 21:30 Uhr

Ein 53-jähriger Mann aus Waldbrunn befuhr mit seinem Pkw VW Passat die Ausfahrt eines Parkhauses. Dabei verlor er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen eine Leuchtreklame. Da der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 3000EUR.

