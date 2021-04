Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Windschutzscheibe durch herabfallenden Stein beschädigt

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Freitag (9. April) gegen 10.05 Uhr auf der B 54 ereignet. Hier befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Drolshagen. Nach eigenen Angaben kam ihm kurz vor der Ronnewinkler Talbrücke ein Lkw entgegen. In etwa auf gleicher Höhe verlor dieser Teile der Ladung, sodass ein Stein in die Windschutzscheibe des PKW prallte. Der Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Nach Zeugenaussagen habe der LKW ein gelbes Kennzeichen gehabt, das Führerhaus war ebenfalls gelb und mit der Aufschrift "Actros" versehen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell