POL-LM: Unwetter im Löhnberger Wald, Schlägerei im ICE - Gebiet, Unfall mit leichtverletzter Person in Limburg

Schlägerei im ICE - Gebiet

Zeit: Samstag, 19.06.2021, 01.01 Uhr

Ort: 65549 Limburg, Parkplatz Baumarkt

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes im ICE - Gebiet kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. In dessen Verlauf soll ein Beteiligter auch ein Messer in der Hand gehalten haben. Der 18 - jährige Geschädigte aus Netzbach wurde von einem 17 - jährigen Beschuldigten aus Limburg während der Schlägerei mit einem Messer bedroht. Der männliche Täter trug eine rote Jogginghose mit weißen und schwarzen Streifen, schwarze Turnschuhe, ein schwarzes T - Shirt mit weißer Aufschrift sowie eine graue Baseballkappe. Zudem schwarze Handschuhe. Die Umstände der Schlägerei sind derzeit noch unklar. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zeit: Freitag, 18.06.2021, 17.23 Uhr

Ort: 65549 Limburg, Westerwaldstraße 112

Ein 31 - jähriger aus Stockum / WW befuhr mit seinem Pkw die Westerwaldstraße aus Richtung Staffel in Richtung Weilburger Straße. Ein 20 - jähriger Kradfahrer fuhr direkt dahinter. In Höhe Westerwaldstraße 112 drehte der Pkw - Fahrer widerrechtlich (durchgezogene Linie)um die Westerwaldstraße wieder in entgegengesetzter Richtung zu befahren. Der dahinter befindliche Kradfahrer bemerkte zu spät, dass der Pkw drehte und stieß gegen das Fahrzeug. Er Verletzte sich bei dem Aufprall leicht.

Straßensperrung nach Unwetterschäden

Aufgrund mehrerer umgestürzter Bäume infolge eines Unwetters am 18.06.2021 gg. 16.00 Uhr ist die Fahrbahn im Bereich der Landesstraße 3281 zwischen Mengerskirchen und Löhnberg, im Bereich des sogenannten "Löhnberger Waldes", derzeit nicht befahrbar. Durch die Straßenmeisterei ist eine zeitnahe Räumung der Strecke nicht möglich, entsprechendes Absperrmaterial wurde vor Ort errichtet. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst. Die Strecke bleibt daher bis einschließlich kommenden Montag, 21.06.2021, voll gesperrt. Wie lange die Räumung der Straße in Anspruch nehmen wird ist noch nicht bekannt.

