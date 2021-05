Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Zeugenhinweis ermittelt

Rastatt (ots)

Dank eines Zeugenhinweises konnte ein Senior nach einer Unfallflucht am Sonntagnachmittag ermittelt werden. Der Opel-Fahrer stieß nach bisherigen Erkenntnissen gegen 16 Uhr beim Rangieren gegen einen in der Blumenstraße geparkten Renault. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von 1.300 Euro zu kümmern, entfernte sich der mutmaßliche Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen haben allerdings das Malheur beobachtet, sich das Kennzeichen des Opel notiert und die Beamten des Polizeireviers Rastatt verständigt. Der Mann konnte später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

/ph

