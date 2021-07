Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 22.07.2021 auf Freitag, 23.07.2021, hat ein Unbekannter die vordere rechte Tür eines braunen VW Passat beschädigt. Der VW Passat stand in der Hofmattstraße in Höhe der Hausnummer 22. Die Eindellung an der Fahrzeugtür könnte durch den Schlag mit einem Golfschläger verursacht worden sein, da neben dem VW Passat der Schlägerkopf eines Golfschlägers lag. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Ein Zeuge hat wohl gegen 23.30 Uhr zwei grölende, männliche Personen auf der Straße und einen dumpfen Schlag wahrgenommen. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell