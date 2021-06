Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Gruppe schlägt auf Mann ein

Ahaus (ots)

Sechs Personen hätten auf ihn eingeschlagen und getreten, gab ein Geschädigter gegenüber eines Bekannten an. Der wiederum informierte die Polizei. Den Beamten berichtete der Ahauser das Geschehen erneut. Zu dem Übergriff sei es in Ahaus auf der Van-Delden-Straße zwischen Dienstag, 23.45 Uhr, und Mittwoch, 00.15 Uhr, gekommen, grenzte der Mann die Tatzeit ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

