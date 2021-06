Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbefugt auf Firmengelände

Gronau (ots)

Unbefugt auf einem Firmengelände an der Röntgenstraße haben sich in Gronau zwei Personen aufgehalten, mutmaßlich um Altmetall zu entwenden. Als die Täter am Donnerstag gegen 01.05 Uhr bemerkten, dass sie vom Sicherheitsdienst beobachtet wurden, suchten sie das Weite. Wie die Unbekannten auf das Gelände gelangten und wie sie geflüchtet sind, ist derzeit unklar. Beute machten sie nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

